Ipco International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ipco International lud am 16.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41.17 Prozent auf 22.4 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.9 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch