IPA confirme la découverte d'anticorps entièrement humains, puissants et neutralisants ciblant le SRAS-CoV-2

IPA annonce la découverte d'anticorps fonctionnels auprès d'êtres humains et de lamas (VHH), identifiés à l'aide de la technologie d'expression phagique d'IPA

VICTORIA, BC, le 29 juin 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file chevronné offrant des services complets en matière de découverte et de développement d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui avoir identifié de nombreux anticorps candidats prometteurs ayant une activité de neutralisation très puissante in vitro, qui sont fabriqués en vue de faire des essais plus approfondis et de potentiellement les inclure dans la thérapie à base d'anticorps monoclonaux PolyTopeMC de la Société en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19.

Le 12 mars 2020, ImmunoPrecise a annoncé la mise en place de plusieurs programmes précliniques visant à aider à lutter contre le SRAS-CoV-2. L'annonce d'aujourd'hui fait état des progrès de la Société en ce qui concerne la mise au point d'une thérapie à base d'anticorps monoclonaux PolyTopeMC conçue pour traiter les patients gravement malades, ainsi que pour protéger les personnes à risque élevé comme celles qui sont exposées au virus, les travailleurs de première ligne, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

ImmunoPrecise a déployé plusieurs plateformes de découverte exclusives qui ont tiré profit du système immunitaire des humains, des lamas, des lapins et des rats OmniAb génétiquement modifiés de Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND) produisant des anticorps humains. Les anticorps neutralisants annoncés aujourd'hui sont le résultat de dépistages fonctionnels parmi les 300 anticorps prometteurs analysés dans le cadre des campagnes menées sur les êtres humains et les lamas. La Société a déclaré que l'analyse fonctionnelle des 1 300 anticorps prometteurs restants provenant des campagnes menées sur les lapins et les rats OmniAbÒ a été effectuée de façon indépendante, et qu'elle prévoit diffuser bientôt les écrans de données fonctionnelles préliminaires de ces programmes supplémentaires.

« Arriver à ce stade critique de notre étude préliminaire avec de nombreux candidats prometteurs fonctionnels et thérapeutiques témoigne de la vaste portée scientifique des programmes de lutte contre la COVID-19 mis en place par IPA, a déclaré la Dre Jennifer Bath, chef de la direction et présidente d'IPA. Une thérapie de type "cocktail" efficace pour la COVID-19, ciblant de multiples épitopes sur le virus, pourrait s'avérer essentielle pour combattre cette pandémie de manière efficace et durable. »

L'approche scientifique de la Société a conduit à un ensemble diversifié d'anticorps candidats prometteurs et, jusqu'à présent, a généré de nombreux anticorps fortement neutralisants pour de multiples épitopes, soutenant l'objectif de la Société, lequel consiste à générer une thérapie qui conservera son efficacité malgré l'évolution continue du SARS-CoV-2. Afin de soutenir davantage l'approche scientifique robuste de la Société, IPA se prépare à tester ces anticorps prometteurs sur d'autres souches mutées et documentées du virus.

La Société prévoit que les études précliniques commenceront à l'été 2020.

Jennifer Bath, Ph. D., chef de la direction d'ImmunoPrecise, a examiné ce communiqué de presse à caractère scientifique et en a approuvé la divulgation.

L'utilisation de produits thérapeutiques destinés aux êtres humains dans les essais cliniques nécessitera l'approbation de l'organisme de réglementation gouvernemental applicable, c'est-à-dire que la Société ne fait aucune déclaration expresse ou sous-entendue selon laquelle son produit a la capacité d'éliminer, de guérir ou de contenir la COVID-19 (ou le SARS-CoV-2) pour le moment.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entité de recherche sous contrat offrant à ses clients pharmaceutiques des services complets en matière de découverte d'anticorps thérapeutiques à l'aide d'anticorps d'espèces différentes monoclonaux, agnostiques, multiformats, caractérisés et conçus en laboratoire, ainsi que des anticorps humains monoclonaux, et ce, dans des délais plus courts. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.immunoprecise.com ou communiquez avec solutions@immunoprecise.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de récitations de faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels aux attentes et aux prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : ImmunoPrecise pourrait ne pas réussir à mettre au point un vaccin, une thérapie ou des trousses de diagnostic à utiliser pour la prévention, le traitement ou le diagnostic du SRAS-CoV-2, les recettes et les gains réels d'IPA pourraient être inférieurs aux prévisions, les effets négatifs possibles de la pandémie mondiale de COVID-19, comme les retards dans l'examen réglementaire, la fabrication, les essais cliniques, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et les perturbations de l'économie mondiale, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 janvier 2020, accessible à . Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

