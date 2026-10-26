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26.10.2026 06:37:00
IP Strategy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
IP Strategy gab am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 13.30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -308.000 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 43.94 Prozent auf 0.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IP Strategy 1.3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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