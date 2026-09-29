Iovance Biotherapeutics Aktie 37313485 / US4622601007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.09.2026 18:26:11
Iovance Biotherapeutics Stock Rises 33% After Raising FY26 Total Revenue Outlook
(RTTNews) - Shares of Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) are gaining about 33 percent on Tuesday morning after the company announced its decision to raise its full year 2026 total revenue guidance range to $410 to $420 million, driven by strong U.S. demand for Amtagvi and Proleukin.
The company's shares are currently trading at $14.59 on the Nasdaq, up 32.71 percent. The stock opened at $12.79 and has climbed as high as $14.60 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $1.76 to $14.60.
The midpoint represents an increase of $55 million, or ~15%, over the previous guidance range of $350 to $370 million and implies nearly 60% annual growth in total revenue.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Iovance Biotherapeutics
|
05.08.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Iovance Biotherapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Iovance Biotherapeutics
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich wenig verändert - 14'000-Punkte-Marke im Blick -- DAX letztlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht verteidigen. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich negative Vorzeichen.