IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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06.05.2026 22:39:28
IonQ Revenue Surges In Q1, Raises FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - Wednesday, IonQ, Inc. (IONQ) announced its first-quarter financial results, revealing a net income of $805.4 million, or $2.07 a share, compared with last year's net loss of $32.3 million, or $0.14 a share.
On an adjusted basis, loss amounted to $0.34 a share compared to $0.15 a share in the prior year.
Revenue surged to $64.7 million from $7.6 million in the previous year, exceeding midpoint of guidance range by 30 percent.
Looking ahead, the company raises its revenue outlook to $260 million to $270 million for the full year 2026, and $65 million to $68 million for the second quarter.
In the after-hours, IONQ is trading at $53.64, up 2.04 percent on the NYSE.
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