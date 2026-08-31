IonQ Aktie News: IonQ zieht am Montagabend an

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:26 Uhr 2,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 40,54 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,80 USD. Bisher wurden via New York 1'078'351 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 111,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,90 USD am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 54,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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