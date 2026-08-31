IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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31.08.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 39,76 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 39,76 USD zu. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,95 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 38,80 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 520'311 Aktien.
Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,88 Prozent. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 53,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 286,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80.05 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 20.69 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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