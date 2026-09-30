IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochabend im Plus

Die IonQ-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 44,51 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,33 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,27 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'179'902 Stück gehandelt.

Am 14.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 90,18 Prozent zulegen. Bei 25,90 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 41,80 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,375 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse