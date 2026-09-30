IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 45,91 USD zu. Bei 47,33 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 1'130'199 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 77,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,375 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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