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IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

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29.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ wird am Dienstagabend ausgebremst

IonQ Aktie News: IonQ wird am Dienstagabend ausgebremst

Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 44,31 USD.

IonQ
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 44,31 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 43,84 USD. Bei 45,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1'457'456 IonQ-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 91,02 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 71,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -5,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.05 Mio. USD – ein Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 20.69 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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