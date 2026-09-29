IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 44,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,21 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 665'467 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 91,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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