IonQ Aktie News: IonQ am Abend leichter

Um 20:26 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 31,75 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 31,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 33,03 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'346'697 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. 131,81 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Abschläge von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,270 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor

Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen

Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an