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28.10.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Abend leichter
Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 31,75 USD nach.
Um 20:26 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 31,75 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 31,67 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 33,03 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'346'697 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. 131,81 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Abschläge von 18,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.
IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,270 USD je IonQ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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