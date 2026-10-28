IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 32,20 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 31,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,03 USD. Bisher wurden heute 746'153 IonQ-Aktien gehandelt.

Bei 73,60 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,57 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,57 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. IonQ gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,270 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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