IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 46,08 USD. Bei 47,90 USD erreichte die IonQ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 45,73 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'898'722 IonQ-Aktien.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 45,56 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 43,79 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,388 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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