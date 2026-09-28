IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 47,17 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IonQ-Aktie bisher bei 47,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'324'061 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 79,44 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 45,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,388 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse