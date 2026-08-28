IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend massiv unter Druck

Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 8,9 Prozent auf 38,67 USD. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 38,65 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,55 USD. Zuletzt wurden via New York 1'405'633 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 118,88 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 33,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei -5,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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