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28.08.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend massiv unter Druck

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagabend massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,9 Prozent auf 38,67 USD.

IonQ
32.25 CHF -2.53%
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Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 8,9 Prozent auf 38,67 USD. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 38,65 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,55 USD. Zuletzt wurden via New York 1'405'633 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 118,88 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 33,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei -5,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’297.40 13.90 SYBKYU
Short 15’860.05 8.96 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’399.77 28.08.2026 17:30:23
Long 13’819.86 19.98 SABE5U
Long 13’477.81 13.63 STBJYU
Long 12’900.98 8.82 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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IonQ 32.25 -2.53% IonQ

IonQ am 28.08.2026

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