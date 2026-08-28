IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag massiv unter Druck

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 6,5 Prozent auf 39,71 USD. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 39,63 USD. Bei 41,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 487'043 Stück.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,90 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,78 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -3,447 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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