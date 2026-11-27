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27.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Abend auf Höhenflug
Die Aktie von IonQ zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 24,97 USD.
Das Papier von IonQ konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 24,97 USD. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 25,39 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'756'013 IonQ-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,60 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 194,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2026 (20,30 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 23,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -3,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173.83 Mio. USD – ein Plus von 335,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 39.87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
IonQ wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,366 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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