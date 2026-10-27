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27.10.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend auf Höhenflug
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von IonQ. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,7 Prozent auf 33,14 USD.
Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:26 Uhr 7,7 Prozent. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 33,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,20 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'483'387 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 73,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 122,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 27,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der IonQ-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,270 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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