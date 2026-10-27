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27.10.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ springt am Dienstagnachmittag hoch
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,6 Prozent auf 32,80 USD.
Das Papier von IonQ legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 6,6 Prozent auf 32,80 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 32,90 USD. Bei 31,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 815'087 IonQ-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 73,60 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 124,39 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 21,04 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 80.05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 20.69 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der IonQ-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,270 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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