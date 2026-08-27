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27.08.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Abend stark

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Abend stark

Die Aktie von IonQ zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,5 Prozent auf 42,23 USD zu.

IonQ
33.08 CHF 1.02%
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Das Papier von IonQ konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 5,5 Prozent auf 42,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 42,94 USD. Bei 41,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 1'179'568 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 84,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 100,43 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 63,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,447 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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