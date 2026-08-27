IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Nachmittag fester

Die IonQ-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 41,86 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 42,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,12 USD. Zuletzt wurden via New York 483'330 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 102,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 38,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,447 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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