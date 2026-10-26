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26.10.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Abschlägen

IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 31,10 USD.

IonQ
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Um 20:26 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,10 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 29,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,96 USD. Zuletzt wurden via New York 2'008'006 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,60 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 136,69 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 80.05 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.69 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,270 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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