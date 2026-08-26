IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Abschlägen

Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 40,20 USD abwärts. Bei 40,17 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 712'099 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 52,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 25,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 35,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,447 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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