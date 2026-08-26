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26.08.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochnachmittag leichter

IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 41,15 USD.

IonQ
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Um 16:28 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 41,15 USD ab. Bei 40,82 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 41,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 336'755 IonQ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Gewinne von 105,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (25,90 USD). Abschläge von 37,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

2026 dürfte IonQ einen Verlust von -3,447 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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