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25.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ macht am Freitagabend Boden gut

IonQ Aktie News: IonQ macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von IonQ zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 45,36 USD.

IonQ
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 45,36 USD zu. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 46,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'176'763 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,388 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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