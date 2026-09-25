IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 44,51 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 44,19 USD. Mit einem Wert von 44,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 770'234 IonQ-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 90,16 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Mit Abgaben von 41,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,388 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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