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25.08.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Abend

IonQ Aktie News: IonQ verteuert sich am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Zuletzt sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 42,30 USD zu.

IonQ
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Die IonQ-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 42,30 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,33 USD zu. Bei 42,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 826'614 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,77 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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