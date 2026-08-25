IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 41,48 USD. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 42,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 370'042 IonQ-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,64 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Gewinne von 104,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 60,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,447 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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