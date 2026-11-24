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24.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ büsst am Dienstagabend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Zuletzt fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 22,50 USD ab.
Die IonQ-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 22,50 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 21,97 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,49 USD. Bisher wurden via New York 1'237'363 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,60 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 69,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,52 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,82 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. IonQ gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IonQ ein EPS von -3,58 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 335,99 Prozent auf 173.83 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39.87 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die IonQ-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.
Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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