Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 22,88 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,49 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 538'289 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 221,68 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,52 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 11,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IonQ -3,58 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 335,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173.83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 39.87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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