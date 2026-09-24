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24.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Donnerstagabend stark

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Donnerstagabend stark

Die Aktie von IonQ zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,8 Prozent auf 45,45 USD.

IonQ
35.52 CHF -0.44%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,8 Prozent auf 45,45 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 45,49 USD. Bei 41,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 2'889'454 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 86,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 75,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,388 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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