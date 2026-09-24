Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’349 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9420 0.3%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’271 -0.4%  Bitcoin 69’941 0.5%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 106.4 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HelloFresh-Aktie tiefrot: Schwaches drittes Quartal zwingt zu Prognosesenkung
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Suche...
ETF Sparplan

IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von IonQ

IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von IonQ

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 42,19 USD.

IonQ
35.52 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die IonQ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 42,19 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 41,28 USD. Bei 41,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 967'850 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 100,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,61 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD in den Büchern standen.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -1,388 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu IonQ

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten