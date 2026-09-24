IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von IonQ

Die IonQ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 42,19 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IonQ-Aktie bei 41,28 USD. Bei 41,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 967'850 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 100,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,61 Prozent würde die IonQ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80.05 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD in den Büchern standen.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -1,388 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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