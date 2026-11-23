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23.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ springt am Abend an
Die Aktie von IonQ zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 13,7 Prozent auf 23,55 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 13,7 Prozent auf 23,55 USD nach oben. Die IonQ-Aktie legte bis auf 24,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,19 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'781'359 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 212,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Bei einem Wert von 20,52 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 12,89 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173.83 Mio. USD – ein Plus von 335,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 39.87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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