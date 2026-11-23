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23.11.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ springt am Montagnachmittag hoch
Die Aktie von IonQ zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 15,9 Prozent auf 24,02 USD.
Das Papier von IonQ legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 15,9 Prozent auf 24,02 USD. Der Kurs der IonQ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,85 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,19 USD. Zuletzt wechselten 984'805 IonQ-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 206,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2026 bei 20,52 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 17,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.11.2026 vor. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173.83 Mio. USD – ein Plus von 335,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IonQ 39.87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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