IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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23.09.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ legt am Mittwochabend zu
Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 42,69 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,8 Prozent auf 42,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 45,93 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'999'200 IonQ-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 64,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass IonQ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete IonQ 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,388 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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IonQ am 23.09.2026
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