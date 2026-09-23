IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,4 Prozent auf 42,53 USD. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 45,93 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 45,79 USD. Zuletzt wechselten 2'903'167 IonQ-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 39,10 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,388 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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