IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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22.09.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,33 USD.
Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,33 USD ab. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 39,87 USD. Bei 40,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 792'295 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 109,87 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 55,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ ein EPS von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 80.05 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.69 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,392 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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