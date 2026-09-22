IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Minus

Um 16:28 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 40,15 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 39,94 USD. Bei 40,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 362'881 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 52,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 35,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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