IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.09.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 40,81 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,3 Prozent auf 40,81 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,87 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,43 USD. Bisher wurden via New York 1'185'042 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 107,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 57,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 80.05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 20.69 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,392 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie
IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom
Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse
Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu IonQ
|
20:27
|IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16:29
|IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: Aufschläge an den US-Börsen -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.