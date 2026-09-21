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21.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Kursplus

IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 40,81 USD.

IonQ
33.30 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,3 Prozent auf 40,81 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,87 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,43 USD. Bisher wurden via New York 1'185'042 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 107,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 57,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 80.05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 20.69 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,392 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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