IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 40,39 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 40,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 40,43 USD. Zuletzt wechselten via New York 612'247 IonQ-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Mit einem Zuwachs von 109,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 80.05 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.69 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,392 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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