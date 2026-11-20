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20.11.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 22,36 USD.
Die IonQ-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 22,36 USD. Bei 21,46 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,26 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 868'524 IonQ-Aktien den Besitzer.
Bei 73,60 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 229,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,46 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,00 Prozent.
IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 173.83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 335,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 39.87 Mio. USD umsetzen können.
Die IonQ-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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IonQ am 20.11.2026
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