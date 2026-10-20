IonQ Aktie News: IonQ schiebt sich am Dienstagabend vor

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,4 Prozent auf 31,53 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 32,16 USD. Bei 30,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1'633'980 IonQ-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 73,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 133,47 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Abschläge von 17,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,70 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 80.05 Mio. USD gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,271 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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