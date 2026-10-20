IonQ Aktie News: IonQ legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 31,25 USD. Die IonQ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,45 USD aus. Bei 30,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 687'110 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 73,60 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 135,52 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 17,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,271 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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