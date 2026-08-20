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20.08.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit roter Tendenz

IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,6 Prozent auf 41,39 USD.

IonQ
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Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,6 Prozent auf 41,39 USD nach. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 40,34 USD. Bei 43,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'070'424 IonQ-Aktien umgesetzt.

Bei 84,64 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 104,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 25,90 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,447 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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