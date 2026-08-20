IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,4 Prozent auf 41,88 USD ab. Im Tief verlor die IonQ-Aktie bis auf 41,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,45 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 405'211 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 50,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 61,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.08.2026. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 80.05 Mio. USD gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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