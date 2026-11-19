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19.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der IonQ-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 23,06 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 23,06 USD. Das bisherige Tagestief markierte IonQ-Aktie bei 22,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,32 USD. Bisher wurden via New York 1'482'888 IonQ-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 73,60 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 219,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2026 (22,99 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,30 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IonQ ein EPS von -3,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 173.83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.87 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,366 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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