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19.11.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ steigt am Donnerstagnachmittag stark
Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,6 Prozent auf 25,04 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 16:28 Uhr 6,6 Prozent. In der Spitze gewann die IonQ-Aktie bis auf 25,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,32 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552'041 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 73,60 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 193,93 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 23,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,58 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 335,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173.83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 39.87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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