IonQ Aktie News: IonQ am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 30,55 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 30,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,32 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'154'880 IonQ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 73,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 140,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,271 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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