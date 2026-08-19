IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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19.08.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Abend ins Minus
Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 43,25 USD ab.
Die IonQ-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 43,25 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,19 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 1'191'163 Stück.
Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 95,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 80.05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 20.69 Mio. USD umgesetzt.
Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von IonQ veröffentlicht werden.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,447 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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